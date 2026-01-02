◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽２回戦流通経大柏（千葉）５―１大分鶴崎（大分）（２日、フクアリ）初の８強を狙った大分鶴崎は、Ｊ内定カルテットを擁する前回大会準優勝の流通経大柏に善戦するも、１―５で敗れた。＊＊＊鮮やかな速攻から先制点を奪い、会場をどよめかせたが、後半に４失点し、力の差を見せつけられた。堅守速攻のスタイルで戦ったが、随所に持ち前の技術の高さを絡めた。前半２２分、カ