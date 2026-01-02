◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽２回戦流通経大柏（千葉）５―１大分鶴崎（大分）Ｊ内定カルテットを擁する前回大会準優勝の流通経大柏は、大分鶴崎に先制されながらも逆転で勝利し、２大会連続の８強入りを決めた。＊＊＊最終スコア以上に、ヒヤヒヤの勝ち上がりとなった。大分鶴崎の堅守速攻の餌食になる形で、前半２２分に先制点を献上。優勝候補は序盤からリズムをつかめず、苦戦を強いられた。それでも