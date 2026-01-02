◆第１０４回全国高校サッカー選手権３回戦神村学園（鹿児島）４―０水口（滋賀）（２日・Ｕ等々力）神村学園（鹿児島）は水口に４―０で勝利し、準々決勝に駒を進めた。序盤からサイドを起点に積極的に攻める。水口も堅い守備で対抗するが、前半２９分にエリア手前からＦＷ倉中悠駕（３年）が左足でシュート放つと、先制弾がゴール左へ。夏の総体王者が主導権を握った。後半に入るとさらに勢いを増し、後半２分に倉中の