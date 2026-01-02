◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）箱根駅伝総合3連覇を目指す青学大が歴史的大逆転で3年連続の往路優勝を飾った。当日のエントリー変更で5区に投入されたエース黒田朝日（4年）が1時間7分16秒の驚異的な区間新記録をマーク。3分24秒差の5番手でたすきを受け、城西大、国学院大、中大を抜き、19.25キロで早大の“山の名探偵”工藤慎作（3年）をかわしてトッ