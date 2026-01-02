◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）青学大が３年連続８度目の往路優勝を飾った。１区で１６位と出遅れるも、当日変更で５区に入ったエース、黒田朝日（４年）が驚異の走りを見せ逆転した。トップと３分２４秒差の５位でタスキを受け取ると、１３キロ過ぎに中大の柴田大地（３年）を抜き去り２位に浮上。早大の