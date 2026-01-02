日本テレビは2日、2025年の年間視聴率（24年12月30日〜25年12月28日）で、ゴールデン帯（午後7〜10時）の個人全体視聴率1位（5・2％）を獲得したと発表した。◆コンテンツ戦略局総合編成センター大井秀一部長コメント2025年も、多くの皆様に日本テレビをご覧いただき、誠にありがとうございました。おかげさまで、最も多くの方がテレビをご覧になる「ゴールデン帯」において年間1位を獲得することができました。日本テレビの番組が