「箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）青学大が５区大逆転で３年連続の往路優勝を飾った。２度目の総合３連覇に王手をかけた。５区に投入された大エースの黒田朝日（４年）が３分２５秒差を逆転。歴史的な快走でチームをトップに導いた。４区終了時点では５位だった、上りに入ってグングンのスピードをあげ、城西大、国学院大、中大と抜いていくと、昨年の区間２位で“山の名探偵”の異名を持つ工藤慎作（