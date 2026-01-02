マヂカルラブリーの野田クリスタルが１日、フジテレビ系「爆笑ヒットパレード」で、昨年の個人的衝撃ニュースを告白した。「個人的衝撃ニュースでお年玉を狙え！」企画で、野田は１５万円のお年玉を希望。野田は経営するクリスタルジムのトレーナーたちに「焼き肉を奢ろう」と企画。店もトレーナーたちに決めさせたところ、「游玄亭で３５人」と、都内の超高級焼き肉店を予約されてしまったという。野田は「たくさん食べるじ