「箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）３年ぶりの優勝を狙う全日本大学駅伝覇者の駒大は往路７位でゴールした。山川拓馬（４年）、佐藤圭汰（４年）のエース格２人を往路に投入せず。トップの青学大とは４分５２秒差と厳しい状況となった。１区の小山翔也（３年）が５位につけると、当日変更で２区に起用された桑田駿介（２年）も高速レースの中で留学生、日本トップ選手にくらいついて区間８位。４位で