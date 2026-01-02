◇第104回全国高校サッカー選手権3回戦流通経大柏5―1大分鶴崎（2026年1月2日フクダ電子アリーナ）2大会連続9回目の出場で前回準優勝の流通経大柏（千葉）は大分鶴崎に5―1と逆転勝ちし、8強入りを決めた。FW金子琉久（3年）が途中出場からハットトリックを達成。07年度大会以来2度目の頂点を目指し、準々決勝（4日、浦和駒場スタジアム）では富山第一―大津（熊本）戦の勝者と対戦する。通経大柏は先制こそ許したが、冷