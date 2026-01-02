◇第104回全国高校サッカー選手権3回戦尚志1―0神戸弘陵（2026年1月2日浦和駒場）尚志（福島）が神戸弘陵（兵庫）を破り、4強入りした18年度大会以来7大会ぶりの8強進出を決めた。スコアレスで迎えた後半追加タイムの43分、右CKから途中出場のMF迫田悠聖が頭で押し込んで均衡を破った。