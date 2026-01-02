「箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）１１年大会以来１５年ぶりの総合優勝を狙う早大は１８秒差の２位に終わった。１分１２秒差の２位でタスキを受けた５区“山の名探偵”工藤慎作（３年）が一時トップに立ったが、青学大・黒田朝日（４年）に逆転を許した。１８年ぶり往路優勝はならなかった。工藤は先頭の中大をとらえて首位に立ったが、残り１・５キロで青学大・黒田に捉えられた。工藤はゴールの瞬間