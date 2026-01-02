「箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）青学大が５区大逆転で往路新記録となる５時間１８分９秒で３年連続の往路優勝を飾った。２度目の総合３連覇に王手をかけた。５区に投入された大エースの黒田朝日（４年）が３分２５秒差を逆転。１時間７分１６秒の区間新記録という歴史的な快走でチームをトップに導いた。若林宏樹（青学大）の持っていた１時間９分１１秒の区間記録を１分５４秒更新した。４区終了時