中国海洋石油集団（中国海油、CNOOC）はこのほど、海南島周辺の海上ガス田群における2025年の石油・ガス生産量が石油換算で年間1000万トンを突破したと発表した。新華網が伝えた。これは過去最高記録で、「第13次五カ年計画（2016〜2020年）」終了時点と比較して生産量倍増を実現した。（提供/人民網日本語版・編集/KM）