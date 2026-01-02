夏のインターハイ王者は、冬の大舞台でも強さを発揮している。１月２日に第104回全国高校サッカー選手権の３回戦が各地で開催。神村学園（鹿児島）はUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで水口（滋賀）と対戦した。神村学園は初戦となった２回戦で、東海学園（愛知）に日郄元のハットトリックなどで６−０の完勝を収める。そして水口戦では日郄の２得点など４−０で快勝した。 ２戦10発と破格の攻撃力。