静岡県熱海市のJR熱海駅で1月2日朝、駅員を殴ったとして、40代の男が逮捕されました。 暴行の疑いで現行犯逮捕されたのは、千葉県松戸市に住む自称・会社員の男（41）です。 警察の調べによりますと、男は1月2日午前8時頃、熱海市のJR熱海駅の構内で駅員の男性（51）の腕を殴るなどの暴行をした疑いがもたれています。 熱海駅の関係者が「駅員が暴力を受けた」と警察に110番通報し、警察官が駆け付けた際、男はお酒を飲んでいて