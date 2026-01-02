静岡県浜松市中央区の遠鉄百貨店では1月2日、初売りが行われ、開店と同時に並んでいた多くの客が一斉にお目当ての店に向かいました。 【写真を見る】初売りで百貨店にぎわう福袋は菓子や総菜が人気＝静岡・浜松市 遠鉄百貨店では1月2日、約200種類6000個の福袋が用意され、特に人気なのは菓子や惣菜のセットだということです。 販売開始20分ほどで完売したものもあり、店内は、商品を買い求める客でにぎわっていました。