スタートする選手たち＝東京・大手町第102回東京箱根間往復大学駅伝第1日は2日、東京・大手町から神奈川県箱根町までの5区間107.5キロに関東の20校とオープン参加の関東学生連合を加えた21チームが参加して行われ、青学大が3年連続8度目の往路優勝を果たした。3日の復路に史上初となる、2度目の総合3連覇が懸かる。早大が2位、中大が3位で、昨年10月の出雲全日本選抜駅伝覇者の国学院大が4位。同11月の全日本大学駅伝を制した