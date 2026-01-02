24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が2日、自身のインスタグラムを更新。今年初投稿を行った。ストーリーズを更新。地平線から太陽が光る写真を公開。渡邊はニット帽にファーのコートを羽織り笑顔だった。そして「HAPPY NEW YEAR」とつづり「※初日の出ではなく夕日です」と補足した。慶大卒の渡邊は20年にフジテレビに入社。23年7月から体調不良で療養。病名は公表していなかったが、24年10月にSNSで