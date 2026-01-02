● 2026年の干支は午年ですが、馬をブランドアイコンとし高級馬具を取り扱う工房から生まれたのがエルメスです。そこで本記事では、エルメスと馬にまつわる豆知識を学べるクイズをお届けします。第2問.エルメスのバッグで使われる「サドルステッチ」はもともと何を縫うための技法?A.馬具(鞍やハーネス)B.馬の世話道具の袋C.乗馬ブーツの底サドルステッチ他のエルメスのバッグの写真はこちら――正解は次のページへ● 正解はこちら