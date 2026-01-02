１５年ぶりのリーグ優勝を狙う中日は、石川昂弥内野手（２４）の覚醒がカギを握る。昨季は、開幕から４番に抜てきされながらも、左脇腹痛と打撃不振で２２試合の出場にとどまった。「開幕４番を任せてもらったのに、期待に応えられる活躍ができないまま、終わってしまったのが悔しい」。何をしてもダメ。どん底を味わった。出口の見えないトンネルに「球場に行きたくなかった」と、精神的な疲労も募っていた。それでも、腐らな