◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）国学院大は１位青学大と１分４５秒差の４位でゴールした。５区を任されたルーキー高石樹（いつき）はゴール直前の最終コーナーを曲がらずにコースを間違えるアクシデント。にもかかわらず、ガッツポーズをしながらゴールテープを切った。