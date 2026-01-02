鹿児島県内は寒気が流れ込み、2日朝は厳しい寒さとなりました。 鹿児島市では、初雪を観測しました。 県北部にある長島町です。標高394メートルの行人岳は雪が降り積もりました。 山頂には蔵王権現と不動明王がまつられていて、初詣に訪れた人たちは雪に驚いた様子でした。 （初詣客） 「毎年来るが今年は久しぶりですね、こんなに雪が降ったのは」 「何十年ぶりの初詣で、こんな雪」 （巫女さん）「正月に雪が降