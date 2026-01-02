Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï2Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤«¤éMF¹âÎæÊþ¼ù(28)¤¬´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£¹âÎæ¤Ï»¥ËÚ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤éÃÞÇÈÂç¤ò·ÐÍ³¤·¡¢2020Ç¯¤Ë»¥ËÚ¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯(¥Ù¥ë¥®¡¼)¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ2025Ç¯¤Ë»¥ËÚ¤ØÉüµ¢¤·¤¿¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¡£J2¥ê¡¼¥°Àï35»î¹ç¤Ç10ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¤Û¤«¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£°Ê