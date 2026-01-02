テレビ朝日の年越し特番として7年連続となった「ザワつく！大晦日2025一茂良純ちさ子の会ドラマもやって大騒ぎSP」が12月31日午後5時から放送された。8時間の放送で、午後6時からの60分間の平均世帯視聴率は11・4％（平均個人視聴率は7・2％）だったことが2日、ビデオリサーチの調べで分かった。（いずれも関東地区）長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の3人が出演し「ザワつく！大晦日」ブロックでは、大森南朋、相葉雅紀、松下