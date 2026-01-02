23年1月末で解散したお笑いコンビ、コウテイで活動していた下田真生（現シモタ、32）と九条ジョー（31）が2日までに、ラニーノーズ洲崎貴郁のXに登場。ネット上をザワつかせている。須崎は「エモい。同期としては撮らずにはいられなかった。#渋神大晦日2025」とつづり、笑顔で談笑しているシモタと九条の写真を公開した。須崎と2人は大阪NSC（吉本総合芸能学院）35期生の同期。コウテイは20年の「ABCお笑いグランプリ」で優勝も、