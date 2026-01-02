テレビ朝日系「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」が1日午後5時から放送され、世帯平均が19・7％（関東地区＝午後6時からの180分間）だったことが2日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は14・0％だった。午後5時からの60分間は世帯12・7％、個人8・3％。芸能人がチームを組み、味覚や音感など6ジャンルの格付けチェックを受ける人気番組で、司会はダウンタウンの浜田雅功、アシスタントはヒロド歩美。個人で