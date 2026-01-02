1日にお笑いコンビ、天竺鼠の解散を発表した川原克己（45）が2日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ピン芸人としての活動名を発表後、すぐさま訂正した。川原は1日にコンビ解散発表後、同日午後7時36分に「改名天竺川原」とつづった。そしてほぼ3時間後の午後10時29分に「改名訂正天竺川原※天竺と川原の間のスペースなし」と発表した。このポストに対し「『ビビる大木』さんみたいに『天竺鼠川原』さんが良いのにな