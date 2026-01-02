福岡・天神エリアの再開発プロジェクト「天神ビッグバン」に新たな動きがありました。野村不動産と竹中工務店は、「（仮称）福岡天神センタービル建替計画」の新築工事を2025年12月16日に着工したと発表。地下鉄天神駅に直結する地上21階建ての巨大ビルは、2028年度の完成を目指します。南北を貫く通路や屋上テラスなど、街の回遊性と快適性を高める新ランドマークの詳細を紹介します。天神の地下ダンジョンがさらに進化！便利な通