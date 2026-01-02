テレビ朝日の弘中綾香アナウンサー（34）が1日深夜放送の「闘うオンナのワイドショー2025年ニュースを女性目線で総ざらい」（深夜0・25）に出演。かつて他局の女性アナウンサーの活動に驚いたことを明かした。この日は元テレビ東京のフリーアナウンサー・森香澄と共演することに。弘中アナが「正直に話すと、私入社して12年。ニュースやってないです」とぶっちゃけると、森は「私もやってないです」と笑顔で同調。弘中アナ