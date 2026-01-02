■第102回東京箱根間往復大学駅伝競走・往路（2日 東京・大手町〜神奈川・芦ノ湖 107.5キロ）箱根駅伝往路は青山学院大が、3年連続8度目の往路優勝を果たした。1区で16位と苦しい展開も徐々に順位を上げ、5区のエース黒田朝日（4年）が大逆転。昨年、若林宏樹がマークした区間記録（1時間09分11秒）を1分55秒上回る1時間07分16秒の区間新でフィニッシュした。さらに青山学院大の往路タイムは5時間18分08秒で往路新記録も叩きだした