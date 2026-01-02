第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で、早大の鈴木琉胤（るい、１年）が鮮烈な箱根路デビューを果たした。補欠登録だった当日変更で４区に投入されると、トップの中大と１分４８秒差の４位でタスキを受け取る。序盤から軽やかな走りを見せ、２位で５区の工藤慎作（３年）につなげた。区間新記録まであと１秒届かなかったが、１時間０分１秒で区間賞の大健闘を見せた。鈴木は「まずは今大会のために尽力してく