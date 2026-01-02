◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）早大が往路２位でゴールした。２００８年以来１８年ぶりの往路優勝は逃したが、１位の青学大とは１８秒差（速報値）。復路での逆転優勝を狙う。１区の吉倉ナヤブ直希（２年）が区間７位、２区の主将・山口智規（４年）が区間４位、３区の山口竣平（２年）は区間８位と踏ん張