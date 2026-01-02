世界陸上を国立競技場で生観戦した筆者の小1の息子。世界中から集まった選手が、世界一を目指して本気で戦っている姿を見て、「何か」を感じとったよう。あの日から、息子は選手たちの走り方を真似たりと、少しずつ変わっていったのでした。 生で見た世界陸上