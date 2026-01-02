「2026年はクラブにとって本当に大事な年になる」アスルクラロ沼津は1月2日、FW齋藤学と2026シーズンの契約を更新したと正式に発表した。35歳のベテランは、2025年のJFL降格を乗り越え、クラブの再出発に向けて残留を決断した。現在35歳の横浜F・マリノスの下部組織で育ち、トップチーム昇格後は愛媛FCへの期限付き移籍を経て再び横浜FMで主力として活躍。2013年にはJリーグベストイレブンに選出された。以降、川崎フロンター