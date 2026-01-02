サッカー解説委員のパク・ムンソン氏が先月31日、本人のユーチューブチャンネルに出演し、国際サッカー連盟（FIFA） 2026北中米ワールドカップ（W杯）を控えた状況で確実なロードマップを設定していない大韓サッカー協会を批判した。パク氏は「韓国は評価試合の相手を決めるのが容易でないようだ。まず3月に2試合、6月に1試合をするとみられる。3月の初戦では欧州でオーストリアと対戦する。結局、6月のW杯本大会直前まで計3回の評