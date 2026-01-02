ビデオリサーチは2日、年末年始の主なテレビ番組の視聴率を公表した。【動画】紅白司会を終えて…綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木菜穂子アナが語る大みそかの民放特番は、テレビ朝日『ザワつく！大晦日2025 一茂良純ちさ子の会 』が個人7.2％、世帯11.4％（午後6時台）。TBS『大晦日オールスター体育祭』が個人5.7％・世帯8.2％だった（午後6時台）。年越しでは、TBS『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.20