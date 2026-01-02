◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)102回目の継走を迎えた箱根駅伝。往路1区は当日区間変更となった中央大・藤田大智選手（3年）がスタート直後からハイペースを作る展開。3キロ過ぎでは1度集団が分かれるも、その後ペースは落ち着き7キロ過ぎで再び1つの集団に。11キロ過ぎになると、同じく当日区間変更となった國學院大・青木瑠郁選手（4年）がペースを上げると、集団が縦長に。箱根駅伝2連覇中の青山学院大