熊本市の鶴屋百貨店では初売りが行われ、多くの買い物客で賑わっています。 粉雪が舞う中、開店前から約2000人が並びました。 並んだ人の目当ては福袋で、約2万点の中でもワインや明太子が入ったものが人気を集めていました。物価高で固くなった財布の紐が、少し緩む買い物客の姿がありました。