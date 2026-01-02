昨年大みそかに放送された「第76回NHK紅白歌合戦」第2部（午後9時）の平均世帯視聴率が、関東地区で35・2％（関西地区34・4％）だったことが2日、ビデオリサーチの調べで分かった。昨年の32・7％から2・5ポイント上げた。35・3％を記録した22年以来、3年ぶりに35％台を回復した。個人視聴率は第1部で23・2％（関西地区23・5％）、第2部で26・4％（関西地区26・0％）だった。過去の紅白歌合戦の2部の平均世帯視聴率（関東地区）は以