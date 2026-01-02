TBS系で昨年12月30日に放送された「第67回輝く！日本レコード大賞」（午後5時30分〜午後10時）の平均世帯視聴率が11・3％（関東地区、個人8・0＝午後7時からの180分間）だったことが2日、ビデオリサーチの調べで分かった。Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」が大賞を獲得し、23年「ケセラセラ」24年「ライラック」に続く3連覇を果たした。レコード大賞3連覇は浜崎あゆみ、EXILEに次ぐ史上3組目。バンドでは史上初の快挙だった。最優秀