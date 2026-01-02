年金制度には、繰下げ受給と繰上げ受給という2つの選択肢があります。それぞれ年金が増える代わりに受給が遅れる、受給が早まる代わりに年金が減るという特徴がありますが、何歳から受給すると得、または損になるのでしょうか。本記事では、繰下げ・繰上げ受給の概要とそれぞれの損益分岐点を解説します。 そもそも年金の「繰下げ受給」「繰上げ受給」とは 日本年金機構によると、年金の繰下げ受給とは、年金の受給開始を