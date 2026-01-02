【モデルプレス＝2026/01/02】嵐のInstagramが2日に更新された。大野智の書き初めが公開され、話題となっている。【写真】大野智を囲んだ2026年初の嵐5人での投稿◆大野智「嵐」の書き初め公開同日「明けましておめでとうございます お正月といえば“書き初め”ということで、リーダーによる『嵐』の一筆と5ショットをお届け！」と大野の書き初めと、大野をメンバーで囲んだ5ショットが公開された。さらに5人の動画も公開。大野が