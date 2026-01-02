ついに大器がデビューを飾れそうだ。２３年ドラフト１位の阪神・下村海翔投手（２３）は一気に飛躍する可能性を秘める。入団直後の２４年４月にトミー・ジョン手術を受けた右腕。長いリハビリを経て、実戦復帰が着々と近づいている。「この２年、球団にすごく迷惑をかけている。何とか３年目に期待に応えられるように」。並々ならぬ決意でリハビリに励んでいる。青学大時代は広島・常広とダブルエースを形成。巨人・西舘、西武