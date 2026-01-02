◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）３連覇を狙う青学大のエース黒田朝日（４年）が、５区の１９・２キロ付近で早大の「山の名探偵」こと工藤慎作（３年）を抜き、トップに浮上した。青学大は１区１６位と出遅れたが、小田原中継所でトップと３分２４秒差の５位で５区・黒田にタスキリレー。早大の工藤が１位に