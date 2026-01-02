昨年末にガールズグループ「ME:I（ミーアイ）」を脱退した石井蘭さん（RAN）と加藤心さん（COCORO）が2026年1月1日、インスタグラムを開設し、元気な姿を見せた。ファンからは「おかえり！」「ずっと大好きだよ」などの声が並んだ。【写真】半年ぶりに元気な姿を見せた石井蘭さんオーディション番組「PRODUCE101 JAPAN THE GIRLS」を経て、23年12月に誕生したME:I。COCOROは昨年3月29日、RANは同7月1日に活動休止を発表。12月22日