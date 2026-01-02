私はナツミ。旦那・コウスケの姉である義姉のノゾミさんから連絡がありました。やはりノゾミさんは、娘のメイちゃんのお祝いを期待して、あの食事会を開いたようです。ところが、私たちがお祝いを渡さないとわかると、不満をぶつけてきました。でも、子ども同士のお祝いのやりとりを急にやめたのは、もともと義姉のほうです。私たちはこれまで、義姉の子どもたちに何度もお祝いを渡してきました。その事実を、私ははっきりと義姉に