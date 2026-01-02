白熱のシーズンが終わった国内女子ツアー。今季全36試合を振り返り、大会ごとに印象に残った“1シーン”を紹介する。【写真】女子プロの振り袖姿、集めました■住友生命Vitalityレディス 東海クラシック（9月19〜21日、愛知県・新南愛知カントリークラブ 美浜コース、優勝：神谷そら）16歳の一撃で空気が変わった。大会2日目終了後に行われた大会恒例のドライビングコンテスト。当時16歳のアマチュア・後藤あい（兵庫・松蔭高2年）