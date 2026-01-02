きのう夜、横浜市中区の路上で知人の男性に暴行を加え、けがをさせたとして、会社役員の男が現行犯逮捕されました。男性はその後、死亡しました。現行犯逮捕された会社役員・佐野文平容疑者（46）は、きのう午後8時すぎ、横浜市中区寿町の路上で、知人の成人男性に殴打するなどの暴行を加え、けがをさせた疑いがもたれています。男性は病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。警察によりますと、2人は知り合いで、