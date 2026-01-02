仙台市では新春恒例の「仙台初売り」が始まりました。市内中心部にある、お茶の専門店では事前の抽選で当選した人たちが1万円以上購入するとついてくるお茶や電気ポットなどが入った景品の茶箱を受け取っていました。江戸時代から伝わる仙台初売りは豪華な景品や特典が特徴で、多くの人たちが買い物を楽しんでいました。